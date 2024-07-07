«Интер Майами» без Месси потерпел самое крупное поражение в истории

«Интер Майами» разгромно уступил «Цинциннати» в рамках МЛС.

Команда Дэвида Бекхэм была разгромлена «Цинциннати» со счетом 1:6. Во втором тайме «Цинциннати» получил численное преимущество. С поля был удален испанский хавбек Серхио Бускетс.

Это поражение стало самым крупным в истории «Интер Майами».

Лионель Месси участвует в Кубке Америки и не может помочь команде из Майами.

Благодаря победе «Цинциннати» заработал 48 очков и поднялся на 1-е место. «Интер Майами» опустился на 2-ю строчку. В активе команды 47 турнирных баллов.

Лионель Месси забил 12 голов и оформил 9 ассистов в 12 играх МЛС

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