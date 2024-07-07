Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер Майами» без Месси потерпел самое крупное поражение в истории

«Интер Майами» без Месси потерпел самое крупное поражение в истории

7 июля 2024, 05:32
6

«Интер Майами» разгромно уступил «Цинциннати» в рамках МЛС.

Команда Дэвида Бекхэм была разгромлена «Цинциннати» со счетом 1:6. Во втором тайме «Цинциннати» получил численное преимущество. С поля был удален испанский хавбек Серхио Бускетс.

Это поражение стало самым крупным в истории «Интер Майами».

Лионель Месси участвует в Кубке Америки и не может помочь команде из Майами.

Благодаря победе «Цинциннати» заработал 48 очков и поднялся на 1-е место. «Интер Майами» опустился на 2-ю строчку. В активе команды 47 турнирных баллов.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?

Еще по теме:
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 7
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Бекхэм Дэвид Месси Лионель Бускетс Серхио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Из Твери Леха
1720329406
МЛС идет совместно с Копа-Америка?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1720341924
Луис Суарес El Pistolero не играл также
Ответить
ZeBolotny
1720356573
Можно подумать, что с Месси бы они не проиграли разгромно!
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
30 августа
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
28 августа
4
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы
23 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+