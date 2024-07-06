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  • Позиция УЕФА по неназначенному пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024 Испания – Германия

Позиция УЕФА по неназначенному пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024 Испания – Германия

6 июля 2024, 14:41
16

Стала известна позиция УЕФА по неназначенному пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

  • В дополнительное время судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти за руку защитника Испании Марка Кукурельи.

Перед началом турнира глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти проводил семинар по поводу трактовок игры рукой в штрафной. На мероприятии итальянец объяснял и эпизоды, подобные игре Кукурельи.

Розетти акцентировал внимание, что такая рука – не пенальти, поскольку рука располагается близко к телу в естественном положении и футболист пытается избежать контакта руки и мяча.

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Источник: Sportschau
Чемпионат Европы Германия. Бундеслига Германия Испания Кукурелья Марк
Комментарии (16)
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Давид59
1720266614
Эх Розетти, Розетти. Вся проблема в том, что как раз рука и не располагалась близко к телу. Так, что всё это "цеховая солидарность". Рука отставлена, мяч летит в створ, пендаль 100%.
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Manilov
1720266942
А откуда судья знал, что футболист вот прям изо всех сил пытался избежать контакта? Мысли его прочёл? Циркачи... Сказали бы прямо, что обосрался судья. Это хотя бы можно понять, никто от ошибок не застрахован.
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Ловкий Бубен
1720272173
...всё сводится опять к миллиметрам пусть сантиметрам степени прижатости руки , это как сантиметровые оффсайды: есть легальное основание для нарушения, но в суде говорится что онo "должно быть вне тени сомнения" чтобы быть признанным как доказательство вины , а если сомнение есть то не состоятельно
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Бриг
1720278557
Руку пытался убрать Кукурелья, но от тела была далеко.
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Plyash
1720278974
Судья принял решение,VAR не вмешался - всё,писец делам - не обсуждается.Судья молоток,взял ответственность на себя.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1720283415
Там перед этим моментом один фашист в офсайде был, а другой себе рукой подыграл. Так что в любом случае никакого пендаля не было бы.
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Arvlad
1720284193
"Демократия" нас сжирает, даже до спорта добралась, даёт возможность лавировать в правилах, законах, инструкциях... Казалось бы - чего проще - попал мяч в руку - пеналти, случайно попал - твои проблемы, но не наказывать картой...
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Константин-Шапкин-google
1720287142
По мне чистейший пеналь. Если бы не рука-гол. Касание есть. Игрок не падал а руки выставил
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Игорь N5
1720292614
Столько у нас тут «знатоков» правил в комментах собралось… Просто смешно. Как их послушаешь, так нападающие могут бегать нормальным способом, помогая себе при беге руками, а защитники должны бегать в стиле «петуха», сложив руки за спиной. Вы уж извините, но дискриминация какая-то выходит: деление на «людей» и «петухов». Не обязан защитник прятать руки за спиной или прижимать их к телу, так как в таком положении невозможно быстро скоординированно двигаться. Поэтому «игра рукой» и «мяч попал в руку» - это абсолютно разные вещи.
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