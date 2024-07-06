Позиция УЕФА по неназначенному пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024 Испания – Германия

Стала известна позиция УЕФА по неназначенному пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

В дополнительное время судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти за руку защитника Испании Марка Кукурельи.

Перед началом турнира глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти проводил семинар по поводу трактовок игры рукой в штрафной. На мероприятии итальянец объяснял и эпизоды, подобные игре Кукурельи.

Розетти акцентировал внимание, что такая рука – не пенальти, поскольку рука располагается близко к телу в естественном положении и футболист пытается избежать контакта руки и мяча.

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