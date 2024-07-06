Лунев назвал лучшего вратаря Евро-2024

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев выделил лучшего голкипера Евро-2024.

«Из вратарей на чемпионате Европы выделю голкипера сборной Грузии Георгия ⁠Мамардашвили. Все вратари показывают очень сильный уровень, все хороши. Мамардашвили – сильный вратарь, я видел, как он играет за «Валенсию».

На данный момент он один из лучших вратарей на турнире, я не удивлeн его игрой. Но сейчас все голкиперы хороши и вытаскивают свои команды в следующие раунды. В 38 лет на таком уровне играет Мануэль Нойер, это говорит про его уровень, он высочайший», – сказал Лунeв.

Грузия с Мамардашвили вылетела в 1/8 финала от Испании (1:4).

В 4 матчах на Евро-2024 Георгий пропустил 8 голов.

Мамардашвили стоит 35 миллионов евро.

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