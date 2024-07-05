Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Португалии и Франции. Игра состоится 5 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Пальнья, Фернандеш, Силва, Мендес, Канселу, Виинья, Леао, Роналду.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Камавинга, Салиба, Тчуамени, Канте, Гризманн, Эрнандес, Муани, Мбаппе.

Главный тренер: Дидье Дешам

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