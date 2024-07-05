Кроос объяснил своe возвращение в сборную Германии

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прояснил свое решение о возвращении в национальную команду.

«Моe возвращение в сборную связано с целью победить на Евро. Я бы не вернулся, если бы думал, что у нас нет шансов. Важные матчи выигрываются за счет сильного центра поля. Команда, которая доминирует в этой зоне, имеет наибольшие шансы на успех», – пояснил Кроос.