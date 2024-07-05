Кроос объяснил своe возвращение в сборную Германии

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прояснил свое решение о возвращении в национальную команду.
«Моe возвращение в сборную связано с целью победить на Евро. Я бы не вернулся, если бы думал, что у нас нет шансов. Важные матчи выигрываются за счет сильного центра поля. Команда, которая доминирует в этой зоне, имеет наибольшие шансы на успех», – пояснил Кроос.
- 34-летний Тони Кроос объявил о решении возобновить карьеру в сборной Германии перед Евро-2024.
- На домашнем турнире Тони провел все 4 поединка. Пока футболисту не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. При этом команда игрока Реала успешно выступает на континентальном первенстве и уже дошла до четвертьфинала, где сыграет с Испанией.
- Всего в активе Крооса 113 игра в майке национальной команде. В них хавбек сумел забить 13 мячей и оформить 21 ассист. В составе немецкой сборной Кроос стал чемпионом мира.
Источник: Официальный сайт УЕФА