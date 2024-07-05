Дешам поделился ожиданиями от матча с Португалией

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу предстоящего поединка 1/4 финала Евро-2024 с Португалией.

«Такие матчи, как будет завтра, часто решаются за счет мелких деталей. В обеих командах есть игроки, которые могут сделать разницу. В этой сборной Португалии много отличных футболистов, как и в нашей команде. Мы одна из лучших команд в Европе. Я уверен, что это будет важная игра. Исторически матчи между нами очень напряженные. На этом этапе турнира редко бывают односторонние игры», – заявил Дешам.