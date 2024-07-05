Дешам поделился ожиданиями от матча с Португалией

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу предстоящего поединка 1/4 финала Евро-2024 с Португалией.
«Такие матчи, как будет завтра, часто решаются за счет мелких деталей. В обеих командах есть игроки, которые могут сделать разницу. В этой сборной Португалии много отличных футболистов, как и в нашей команде. Мы одна из лучших команд в Европе. Я уверен, что это будет важная игра. Исторически матчи между нами очень напряженные. На этом этапе турнира редко бывают односторонние игры», – заявил Дешам.
- Франция заняла в своей группе всего лишь 2-е место, пропустив вперед Австрию. Французская команда набрала 5 очков в 3 играх. В первом раунде плей-офф французы переиграли Бельгию (1:0) Доменико Тедеско. В четвертьфинале французам предстоит сыграть с Португалией. Португальцы выиграли свой квартет, набрав 6 турнирных баллов.
- Последний раз Франция играла с Португалией в 2021 году в рамках группового раунда Евро. Команды разошлись миром, забив друг другу по 2 гола.
- Примечательно, что именно португальцы забрали у французов золотые медали Евро в 2016 году (1:0).
- Последний раз Франция выигрывала чемпионат Европы в 2000 году.
Источник: Официальный сайт УЕФА