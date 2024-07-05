Карвахаль высказался о матче с Германией на Евро-2024

Защитник Испании Дани Карвахаль поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Германии в рамках 1/4 финала Евро-2024.

«У меня отличное предчувствие. По моим товарищам по команде я вижу, что все раскрепощены. Мы знаем, что нам нужно показать отличную игру, чтобы победить, но я вижу уверенную в себе команду. И заряженную энергией команду. Шансы 50 на 50, в этом матче детали будут иметь решающее значение», – дал комментарий Карвахаль.