Карвахаль высказался о матче с Германией на Евро-2024

Защитник Испании Дани Карвахаль поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Германии в рамках 1/4 финала Евро-2024.
«У меня отличное предчувствие. По моим товарищам по команде я вижу, что все раскрепощены. Мы знаем, что нам нужно показать отличную игру, чтобы победить, но я вижу уверенную в себе команду. И заряженную энергией команду. Шансы 50 на 50, в этом матче детали будут иметь решающее значение», – дал комментарий Карвахаль.
- Испания и Германия сразятся за путевку в полуфинал Евро-2024.
- В предыдущем раунде команд не испытали проблем со своими соперниками. Испанцы уверенно расправились с Грузией (4:1). Немцы переиграли Данию (2:0), отправив в ворота своего соперника два безответных мяча.
- Последний раз Испанция и Германия играли между собой в 2022 году в рамках чемпионата мира. Команды разошлись миром, забив друг другу по голу (1:1). У испанской сборной отличился Альваро Мората, а у немецкого коллектива – Никлас Фюллькруг.
Источник: Официальный сайт УЕФА