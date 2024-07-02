Макгрегор эмоционально высказался об игре Роналду

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил мнение о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, по пенальти 3:0).

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле!

Благослови тебя Бог, брат! Прошлое – это слава! Настоящее – это история!» – написал Макгрегор в соцсети.

Роналду сначала не забил пенальти на 105-й минуте матча, а потом реализовал свой удар в послематчевой серии.

Португалия в 1/4 финала сыграет с Францией 5 июля.

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