Известная российская журналистка назвала самого сексуального футболиста в мире: «С радостью залечила бы его раны»

Надежда Стрелец, российская журналистка и блогер, поделилась мнением насчет самого сексуального футболиста в мире.
По версии Стрелец, самый сексуальный игрок в мире – полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.
Мнение Надежды поддержала одна из ее подписчиц: «С радостью залечила бы его раны».
- Беллингем сейчас на Евро-2024 в составе Англии.
- Джуд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- Англичанин встречается с нидерландской моделью Лаурой Волк, которая старше его на 5 лет.
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Источник: «Бомбардир»