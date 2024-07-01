Известная российская журналистка назвала самого сексуального футболиста в мире: «С радостью залечила бы его раны»

Надежда Стрелец, российская журналистка и блогер, поделилась мнением насчет самого сексуального футболиста в мире.

По версии Стрелец, самый сексуальный игрок в мире – полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

Мнение Надежды поддержала одна из ее подписчиц: «С радостью залечила бы его раны».

Беллингем сейчас на Евро-2024 в составе Англии.

Джуд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

Англичанин встречается с нидерландской моделью Лаурой Волк, которая старше его на 5 лет.

Девушка Джуда Беллингема: сексуальная модель, которая старше игрока «Реала» на 5 лет

В «Реале» придумали, как заработать на романе Беллингема с сексуальной красоткой, которая старше его на 5 лет

Девушка Беллингема выложила эротичные фото в купальнике