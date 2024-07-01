Нойер назвал теневого героя матча с Данией на Евро-2024

Голкипер Германии Мануэль Нойер назвал недооцененного игрока поединка 1/8 финала Евро-2024 против Дании (2:0).

«Теневым игроком матча был Шлотти. Он играл здесь, в Дортмунде, как дома (Шлоттербек является игроком дортмундской «Боруссии». – Прим. Bombardir). Оказаться на позиции Та и играть на таком же уровне – это комплимент для него, – заявил Нойер.