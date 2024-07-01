Нойер назвал теневого героя матча с Данией на Евро-2024

Голкипер Германии Мануэль Нойер назвал недооцененного игрока поединка 1/8 финала Евро-2024 против Дании (2:0).
«Теневым игроком матча был Шлотти. Он играл здесь, в Дортмунде, как дома (Шлоттербек является игроком дортмундской «Боруссии». – Прим. Bombardir). Оказаться на позиции Та и играть на таком же уровне – это комплимент для него, – заявил Нойер.
- Германия переиграла Данию (2:0) и вышла в следующий этап плей-офф континентального первенства. Теперь немцам предстоит сразиться с Испанией.
- 24-летний Нико Шлоттербек, играющий на позиции центрального защитника, поучаствовал в 2 играх Евро. Всего в активе защитника 14 встреч в майке немецкой сборной. Пока футболисту не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Нико защищает цвета «Боруссии» из Дортмунда. В завершившемся сезоне Шлоттербек сыграл за дортмундский коллектив 48 встреч, в которых забил 2 гола и 6 голевых пасов.