Аршавин назвал главного неудачника Евро-2024

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита матча 1/8 финала Евро-2024 между Бельгией и Францией. Команды сыграют 1 июля.

«Что касается матча Бельгии и Франции, по закону жанра прорвать должно Лукаку, но раз я ставлю на Францию, то я этого не хочу. Мне кажется, он самый главный неудачник этого Евро.

У Франции многое зависит от Мбаппе, к сожалению для всего турнира и для Франции, он получил травму. Не думаю, что он себя комфортно чувствует, и в любом случае это сказывается на его игре», – сказал Аршавин.