Дешам недоволен Жиру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обвинил нападающего Оливье Жиру в недостаточной вовлеченности.
Дешам недоволен работой 37-летнего футболиста на тренировках во время Евро-2024.
По мнению тренера, сейчас Жиру неспособен усилить игру команды.
Сам форвард не хочет быть проблемой для сборной и старается улучшить форму.
- Франция в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Бельгией.
- Матч состоится 1 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.
- Жиру после Евро-2024 уйдет из сборной.
Источник: L'Equipe