Дешам недоволен Жиру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обвинил нападающего Оливье Жиру в недостаточной вовлеченности.

Дешам недоволен работой 37-летнего футболиста на тренировках во время Евро-2024.

По мнению тренера, сейчас Жиру неспособен усилить игру команды.

Сам форвард не хочет быть проблемой для сборной и старается улучшить форму.