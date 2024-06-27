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Хвича поделился ожиданиями от матча с Испанией

27 июня 2024, 08:53
3

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия сказал, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.

«Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую.

Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу», – сказал Кварацхелия.

  • Игра пройдет 30 июня в Кeльне и начнется в 22:00 мск.
  • Испания стала лучшей командой на групповом этапе Евро-2024, набрав 9 очков. Грузия вышла в плей-офф с третьего места в группе, имея в активе 4 очка.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Грузия Испания Кварацхелия Хвича
Комментарии (3)
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ilichkadr
1719467976
Надо дать коленом испанцам, надо...........
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sined1951
1719472137
На испанцах ваша лебединая песня и кончится. Португальцы вам откровенно говоря матч слили.
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k611
1719475015
Испания сейчас показывает наверное самую убедительную игру. Как бы сборная Грузии не попала под испанский каток.
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