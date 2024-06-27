Хвича поделился ожиданиями от матча с Испанией

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия сказал, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.
«Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую.
Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу», – сказал Кварацхелия.
- Игра пройдет 30 июня в Кeльне и начнется в 22:00 мск.
- Испания стала лучшей командой на групповом этапе Евро-2024, набрав 9 очков. Грузия вышла в плей-офф с третьего места в группе, имея в активе 4 очка.
Источник: официальный сайт УЕФА