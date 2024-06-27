Хвича поделился ожиданиями от матча с Испанией

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия сказал, чего ждет от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.

«Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую.

Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу», – сказал Кварацхелия.