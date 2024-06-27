Защитник сборной Бельгии поделился ожиданиями от матча с Францией на Евро-2024

Бельгийский футболист Ваут Фас поделился мыслями по поводу предстоящего поединка с Францией в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Сборная Франции – великая команда, и для нас, бельгийцев, это большая футбольная классика. Ждем с нетерпением. Нам надо выложиться на 110 процентов, чтобы победить», – высказался Фауст.