Бельгийский футболист Ваут Фас поделился мыслями по поводу предстоящего поединка с Францией в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Сборная Франции – великая команда, и для нас, бельгийцев, это большая футбольная классика. Ждем с нетерпением. Нам надо выложиться на 110 процентов, чтобы победить», – высказался Фауст.
- Бельгия по итогам группового раунда заработала 4 очка и заняла 2 место в своем квартете.
- Франция имеет в своем активе 5 турнирных баллов и также финишировала на 2-й строчке. 2
- 6-летний бельгиец Ваут Фас, играющий на позиции центрального защитника, провел на Евро-2024 3 поединка, сыграв 270 минут. Игроку не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. Всего в активе Ваута 17 игра в майке сборной Бельгии.
Источник: Официальный сайт УЕФА