Защитник сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024

Украинский футболист Илья Забарный поделился мыслями по поводу итого выступления команды на Евро-2024.
«Я опустошен. Очень жаль, что мы подвели столько людей. Мы хотели подарить им позитивные эмоции, но значит, что мы просто сделали недостаточно для этого. Мы играли хорошо, но, повторюсь, этого было мало. Очень жаль, что четырех очков не хватило для выхода в плей-офф. Свой шанс мы упустили в первом матче с Румынией», – высказался Забараный.
- Украина перед 3 туром континентального первенства в Германии имела в своем активе 3 очка. Для того, чтобы завоевать путевку в плей-офф турнира украинской сборной была необходима только победа в игре с бельгийцами. За 90 минут игры украинцы так и не сумели поразить ворота команды Доменико Тедеско.
- Таким образом, Украина заработала 4 турнирных балла, финишировав на 4-й позиции. Примечательно, что у Бельгии, Словакии и Румынии столько же очков.
- 21-летний Илья Забарный, играющий на позиции центрального защитника, провел на турнире в Германии все 3 поединка. Результативными действиями футболист отметиться не смог.
Источник: Официальный сайт УЕФА