Защитник сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024

Украинский футболист Илья Забарный поделился мыслями по поводу итого выступления команды на Евро-2024.

«Я опустошен. Очень жаль, что мы подвели столько людей. Мы хотели подарить им позитивные эмоции, но значит, что мы просто сделали недостаточно для этого. Мы играли хорошо, но, повторюсь, этого было мало. Очень жаль, что четырех очков не хватило для выхода в плей-офф. Свой шанс мы упустили в первом матче с Румынией», – высказался Забараный.