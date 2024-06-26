Судья потерял сознание во время матча Кубка Америки

В матче группового раунда Кубка Америки Канада – Перу произошел неприятный инцидент.

В эти минуты играют Перу и Канада (0:0, идет второй тайм). В концовке первой половины игры произошел неприятный инцидент. Помощник главного арбитра Умберто Панджой из Гватемалы получил тепловой удар. Судья потерял сознание и упал. Рефери сразу же оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.

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