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    Обзор матча Англия – Словения голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборные Англии и Словении сыграли вничью в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 0:0.

    1-й тайм

    Никакого качественного скачка в игре Англии по сравнению с предыдущими матчами не произошло. Свистели трибуны когда англичане перекатывали мяч в центре. По ощущениям, британцев освистывали в том числе свои болельщики. Они хотели видеть голы. Но голов в первой половине не было.

    Самый опасный эпизод в матче был на 35-ой минуте . Штрафной Англии с 29 метров. Фоден у мяча. Со всей силы бахнул в ближнюю «девятку» – Облак реагирует. Было близко. Возможно, будь на месте Яна менее классный вратарь, был бы гол.

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    2-й тайм

    Во второй половине Словенцам приходилось много двигаться без мяча, тратить силы. Суровая футбольная работа в исполнении парней Кека.

    Англичане активно использовали жесты. Перед передачами футболисты регулярно показывали руками друг другу, куда открываться, какой пас последует и т.д. У многих команд такое есть, но здесь прям бросалось в глаза. Но никакого обострения в атаке не получалось.

    Встреча закончилась со счетом 0:0.

    Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.06.2024 23:50
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