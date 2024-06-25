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    • Месси объяснил, почему не интересуется персональной статистикой

    Месси объяснил, почему не интересуется персональной статистикой

    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей индивидуальной статистике в матчах.

    «Я не обращаю внимания на статистику: ни на голевые передачи, ни на голы, ни на данные GPS – прошу прощения у тренеров. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро я бежал, как и остальное, на что они смотрят.

    Я знаю, что эта информация может быть важна и полезна с точки зрения распределения ежедневной нагрузки, но лично я никогда не был ее фанатом», – сказал Месси в интервью Clank!

    • 37-летний аргентинец по разу выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры с национальной командой.
    • У Месси четыре победы в Лиге чемпионов и восемь «Золотых мячей».

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    Источник: Infobae

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