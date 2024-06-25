Месси объяснил, почему не интересуется персональной статистикой

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей индивидуальной статистике в матчах.
«Я не обращаю внимания на статистику: ни на голевые передачи, ни на голы, ни на данные GPS – прошу прощения у тренеров. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро я бежал, как и остальное, на что они смотрят.
Я знаю, что эта информация может быть важна и полезна с точки зрения распределения ежедневной нагрузки, но лично я никогда не был ее фанатом», – сказал Месси в интервью Clank!
- 37-летний аргентинец по разу выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры с национальной командой.
- У Месси четыре победы в Лиге чемпионов и восемь «Золотых мячей».