Месси объяснил, почему не интересуется персональной статистикой

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей индивидуальной статистике в матчах.

«Я не обращаю внимания на статистику: ни на голевые передачи, ни на голы, ни на данные GPS – прошу прощения у тренеров. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро я бежал, как и остальное, на что они смотрят.

Я знаю, что эта информация может быть важна и полезна с точки зрения распределения ежедневной нагрузки, но лично я никогда не был ее фанатом», – сказал Месси в интервью Clank!