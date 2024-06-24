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    Обзор матча Хорватия – Италия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборные Хорватии и Италии сыграли вничью в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

    1-й тайм

    Несмотря на нулевой счет команды провели очень активный первый тайм. Сборные поочередно владели инициативой и хорошо держали мяч. Ливакович и Доннарумма были особенно хороши, сделав несколько классных сэйвов.

    Уже на 5-ой минуте встречи Доннарума показал свое мастерство. Сучич с 25 метров здорово пробил в дальнюю девятку, но голкипер Италии перевeл мяч через перекладину.

    Хороший момент был у Ретеги. Калафьори с левого фланга здорово навесил на дальнюю штангу, а там Матео выиграл борьбу в воздухе у Гвардиола и с 6 метров пробил головой в сантиметрах от штанги.

    Но самый опасный момент был у Бастони, он должен был забивать. Димарко с левого фланга навесил с углового, а затем Барелла вырезал роскошную диагональ на дальнюю штангу, а там Алессандро вообще без помех бил головой в упор, но Ливакович каким-то чудом потащил.

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    2-й тайм

    На 52-ой минуте хорваты заработали пенальти. Крамарич метров с 11 пробил по воротам, и мяч задел выставленную руку Фраттези. Доннарумма взял пенальти. Модрич с 11-метровой отметки пробил низом в правый угол, но Джанлуиджи в шикарном прыжке потащил, грамотно отбив мяч в сторону.

    Смотреть гол Модрича.

    На 55-ой минуте встречи Модрич все же забил гол. Будимир, опередив в штрафной площади Дармиана, замкнул в касание подачу, с 7 метров пробив по воротам. Доннарумма чудом потащил, однако, первым на добивании был Модрич, и с 5 метров отправил мяч в сетку.

    Смотреть гол Дзакканьи.

    На 90+8 минуте Италия сравняла. Калафьори по центру разогнал атаку, стянул на себя нескольких соперников и вовремя покатил в штрафную площадь на Дзакканьи. Он с 13 метров в касание нанес шикарный удар на исполнение, уложив мяч в дальнюю девятку.

    Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.06.2024 23:48
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