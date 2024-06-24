Тренер Шотландии возмущен, что на матч Евро-2024 против Венгрии назначили судью из Аргентины

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк возмущен судейством матча Евро-2024 против Венгрии (0:1).

Шотландцы вылетели с турнира.

Игру обслуживал аргентинец Факундо Тельо.

«Во втором тайме был пенальти на Стюарте Армстронге. Хоть убейте, не понимаю, почему его не назначили.

Я не спрашивал ничего у аргентинского судьи. Вероятно, он не говорит по-английски. Зачем аргентинец на Евро? Почему на нашу игру не назначили европейца?» – сказал Кларк.