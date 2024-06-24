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    • Тренер Шотландии возмущен, что на матч Евро-2024 против Венгрии назначили судью из Аргентины

    Тренер Шотландии возмущен, что на матч Евро-2024 против Венгрии назначили судью из Аргентины

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк возмущен судейством матча Евро-2024 против Венгрии (0:1).

    • Шотландцы вылетели с турнира.
    • Игру обслуживал аргентинец Факундо Тельо.

    «Во втором тайме был пенальти на Стюарте Армстронге. Хоть убейте, не понимаю, почему его не назначили.

    Я не спрашивал ничего у аргентинского судьи. Вероятно, он не говорит по-английски. Зачем аргентинец на Евро? Почему на нашу игру не назначили европейца?» – сказал Кларк.

    • Тельо попал на Евро по программе обмена судьями между УЕФА и КОНМЕБОЛ. По ней сейчас судит Кубок Америки итальянец Маурицио Мариани.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1719221127
    хреновому танцору вечно что нибудь да мешает...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1719223666
    Вообще, наверное шотландец про войну за острова...
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