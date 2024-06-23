Расписание матчей Евро-2024, 23 июня

В воскресенье, 23 июня, на Евро-2024 состоятся два матча группы А.

Германия встретится со Швейцарией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет во Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк» вместимостью 51500 зрителей.

В другой встрече в это же время сыграют Шотландия и Венгрия. Встреча пройдет в Штутгарте на «МХПАрене» вместимостью 60441 зритель.

Расписание Евро-2024 на 23 июня

Швейцария – Германия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Шотландия – Венгрия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport