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    • Тедеско прокомментировал победу сборной Бельгии над Румынией

    Тедеско прокомментировал победу сборной Бельгии над Румынией

    Наставник Бельгии Доменико Тедеско поделился своими мыслями по поводу итогов встречи с Румынией (2:0) в рамках группового раунда Евро-2024.

    «Мы играли с той же структурой, что и против Словакии. Тилеманс сыграл фантастически, как и все остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, а теперь будем готовиться к следующей игре. Мы прессинговали высоко, старались отбирать мяч на половине поля соперника. Румыния любит контролировать игру. Играть против них непросто, но психологически мы были на высоте. Я очень рад, что мы выиграли, нам было очень важно взять эти три очка. Конечно, мы упустили несколько шансов. Было бы здорово, если бы мы смогли закрыть игру раньше. Да, жаль [что нам нужно столько моментов, чтобы забить]. Думаю, сегодня можно было забить три, четыре или пять голов. Здорово, что мы создаем такие моменты, но нам нужно набраться терпения», – пояснил Тедеско.

    • Во 2 туре группового раунда Бельгии наконец-то удалось взять первые очки. В 1-й игре бельгийцы сенсационно проиграли Словакии (0:1). Теперь же дружина Доменико Тедеско сумела обыграть Румынию. Победу бельгийской сборной принесли точные удары хавбеков Юри Тилеманса и Кевина Де Брюйне.
    • Теперь в активе Бельгии три очка. Команда располагается на 2-й строчке. Следующим соперником бельгийцев станет Украина, одержавшая волевую победу над словаками (2:1). В другом матче квартета сразятся Словакия и Румыния.
    • 38-летний Доменико Тедеско, известный в России по работе в «Спартаке», был утвержден наставником бельгийской сборной в 2023 году. У руля сборной Бельгии немец провел 16 поединков, в которых смог одержать 11 побед. Также в активе экс-спартаковца 4 ничьих и 1 поражение. Это первый большой турнир для Тедеско. Ранее он не работал в каких-либо национальных командах.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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