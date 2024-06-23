Тедеско прокомментировал победу сборной Бельгии над Румынией

Наставник Бельгии Доменико Тедеско поделился своими мыслями по поводу итогов встречи с Румынией (2:0) в рамках группового раунда Евро-2024.

«Мы играли с той же структурой, что и против Словакии. Тилеманс сыграл фантастически, как и все остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, а теперь будем готовиться к следующей игре. Мы прессинговали высоко, старались отбирать мяч на половине поля соперника. Румыния любит контролировать игру. Играть против них непросто, но психологически мы были на высоте. Я очень рад, что мы выиграли, нам было очень важно взять эти три очка. Конечно, мы упустили несколько шансов. Было бы здорово, если бы мы смогли закрыть игру раньше. Да, жаль [что нам нужно столько моментов, чтобы забить]. Думаю, сегодня можно было забить три, четыре или пять голов. Здорово, что мы создаем такие моменты, но нам нужно набраться терпения», – пояснил Тедеско.