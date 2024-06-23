Де Брюйне высказался о победе Бельгии над Румынией

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мыслями по поводу итогов поединка против Румынии (2:0) в рамках Евро-2024.
«Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создали моменты, даже если не смогли сразу забить. Мы хорошо играли и заслужили победу, поэтому я счастлив. У нас есть страсть, есть энергия. Было бы лучше, если бы мы могли больше владеть мячом. Важно то, что мы создаем моменты. Да, мы могли бы закончить их немного лучше, но важно то, что мы их делаем», – пояснил Де Брюйне.
- Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, играющий на позиции атакующего хавбека, помог сборной Бельгии уверенно обыграть Румынию. Хавбек забил на 80-й минуте и установил окончательный счет.
- Отметим, что теперь в активе Бельгии 3 турнирных балла. В первом туре дружина Доменико Тедеско сенсационно проиграла Словакии (0:1).
- Следующим соперником бельгийской сборной станет Украина, одержавшая свою первую победу на континентальном первенстве в Германии в матче со словаками (2:1).