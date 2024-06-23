Де Брюйне высказался о победе Бельгии над Румынией

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мыслями по поводу итогов поединка против Румынии (2:0) в рамках Евро-2024.

«Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создали моменты, даже если не смогли сразу забить. Мы хорошо играли и заслужили победу, поэтому я счастлив. У нас есть страсть, есть энергия. Было бы лучше, если бы мы могли больше владеть мячом. Важно то, что мы создаем моменты. Да, мы могли бы закончить их немного лучше, но важно то, что мы их делаем», – пояснил Де Брюйне.