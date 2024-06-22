Сборный Грузии и Чехии сыграли вничью в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

1-й тайм

В великолепном настроении уходила сборная Грузии на перерыв после первого тайма. На 23-ей минуте чехи забили гол, но он был отменен после просмотра VAR. Чехия бросала аут с правого фланга, заброс в штрафную. Отскок во вратарскую на Гложека. Адам бьет – попадает в лицо Мамардашвили. От голкипера – в лицо уже Гложеку, после чего в пустой створ. Гол отменили. Видеопросмотр командой VAR, они увидели, что Гложек после отскока мяча от своего лица коснулся рукой. Смотреть отмененный гол Чехии.

Грузия открыл счет прямо перед уходом в раздевалку. Ошибся защитник Гранац, Микаутадзе своим 11-метровым грамотно наказал.

Смотреть гол Микаутадзе.

В момент подачи Кварацхелии с фланга Гранац выставил руку и коснулся мяча. Арбитра подозвали к монитору, он быстро посмотрел и указал на точку. Четкое исполнение 11-метрового от Микаутадзе. Пробил в правый угол, уверенно попал. Вратарь Станек полетел в противоположный.

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2-й тайм

Во втором тайме Чехии довольно быстро удалось сравнять. Хоть Грузия и выходила на второй тайм уже без улыбок, все равно не сумели удержать преимущество. После пропущенного гола подопечные Саньоля, стали играть слишком робко, словно чешские игроки сильно превосходят их классом. После 70-й минуты Чехия обладала колоссальным преимущество, но забить еще так и не смогла.

Смотреть гол Шика.

Угловой с правого фланга, Лингр выиграл воздух перед створом и срезал мяч вниз. Мяч ударяется как в штангу, от нее отскакивает на Шика. Патрик грудью с очень близкого расстояния отправил в створ.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на Окко.