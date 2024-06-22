Семин назвал лучшую сборную Евро-2024 по игре

Юрий Семин высоко оценил игру сборной Испании на текущем чемпионате Европы.

У испанцев 6 очков после 2 туров группового этапа Евро-2024.

Они победили Хорватию (3:0) и Италию (1:0).

– Своими игровыми качествами на этом чемпионате Европы явно выделяется сборная Испании. И, на мой взгляд, с громадной перспективой.

Смотрите: Педри – 21 год, Ямалю будет 17 лет, Уильямсу исполнится 22. У них прекрасная линия опорных полузащитников, просто выдающаяся. В общем, эта команда выделятся.

А все остальные примерно равно играют. Ну, скажем так, есть четыре‑пять сборных, выделяющихся по своим составам, а все остальные – одинаковы.

– Вы видите в этой сборной Испании чемпиона Европы?

– Возможно, они чемпионами Европы будут, может быть, и чемпионами мира. И нельзя исключать, что не сейчас это произойдет. Потому что у них еще очень молодое поколение.

Но это потрясающее поколение. Всe дело в том, что у них очень сильно развит молодежный и юношеский футбол и каждый год появляются какие‑то молодые игроки.

К тому же, главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте хорошо знает этих молодых футболистов. Он с ними работал, он тренировал молодежную и юношеские сборные.

В общем, он хорошо знает молодежный футбол и этих игроков, и он не побоялся взять их на крупный турнир. Каждый год у них появляются большие таланты, поэтому в любом случае – сегодня или завтра – они будут чемпионами.