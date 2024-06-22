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    Семин назвал лучшую сборную Евро-2024 по игре

    Юрий Семин высоко оценил игру сборной Испании на текущем чемпионате Европы.

    • У испанцев 6 очков после 2 туров группового этапа Евро-2024.
    • Они победили Хорватию (3:0) и Италию (1:0).

    – Своими игровыми качествами на этом чемпионате Европы явно выделяется сборная Испании. И, на мой взгляд, с громадной перспективой.

    Смотрите: Педри – 21 год, Ямалю будет 17 лет, Уильямсу исполнится 22. У них прекрасная линия опорных полузащитников, просто выдающаяся. В общем, эта команда выделятся.

    А все остальные примерно равно играют. Ну, скажем так, есть четыре‑пять сборных, выделяющихся по своим составам, а все остальные – одинаковы.

    – Вы видите в этой сборной Испании чемпиона Европы?

    – Возможно, они чемпионами Европы будут, может быть, и чемпионами мира. И нельзя исключать, что не сейчас это произойдет. Потому что у них еще очень молодое поколение.

    Но это потрясающее поколение. Всe дело в том, что у них очень сильно развит молодежный и юношеский футбол и каждый год появляются какие‑то молодые игроки.

    К тому же, главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте хорошо знает этих молодых футболистов. Он с ними работал, он тренировал молодежную и юношеские сборные.

    В общем, он хорошо знает молодежный футбол и этих игроков, и он не побоялся взять их на крупный турнир. Каждый год у них появляются большие таланты, поэтому в любом случае – сегодня или завтра – они будут чемпионами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1719067624
    Я, после ухода нашей сборной с международной арены, даже не слежу за другими сборными. На куй это нужно?
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