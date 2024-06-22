Семин назвал лучшую сборную Евро-2024 по игре

Юрий Семин высоко оценил игру сборной Испании на текущем чемпионате Европы.
- У испанцев 6 очков после 2 туров группового этапа Евро-2024.
- Они победили Хорватию (3:0) и Италию (1:0).
– Своими игровыми качествами на этом чемпионате Европы явно выделяется сборная Испании. И, на мой взгляд, с громадной перспективой.
Смотрите: Педри – 21 год, Ямалю будет 17 лет, Уильямсу исполнится 22. У них прекрасная линия опорных полузащитников, просто выдающаяся. В общем, эта команда выделятся.
А все остальные примерно равно играют. Ну, скажем так, есть четыре‑пять сборных, выделяющихся по своим составам, а все остальные – одинаковы.
– Вы видите в этой сборной Испании чемпиона Европы?
– Возможно, они чемпионами Европы будут, может быть, и чемпионами мира. И нельзя исключать, что не сейчас это произойдет. Потому что у них еще очень молодое поколение.
Но это потрясающее поколение. Всe дело в том, что у них очень сильно развит молодежный и юношеский футбол и каждый год появляются какие‑то молодые игроки.
К тому же, главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте хорошо знает этих молодых футболистов. Он с ними работал, он тренировал молодежную и юношеские сборные.
В общем, он хорошо знает молодежный футбол и этих игроков, и он не побоялся взять их на крупный турнир. Каждый год у них появляются большие таланты, поэтому в любом случае – сегодня или завтра – они будут чемпионами.