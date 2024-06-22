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    • В Нидерландах исключили возвращение Промеса в сборную: «Даже если забьет 30 голов за сезон»

    В Нидерландах исключили возвращение Промеса в сборную: «Даже если забьет 30 голов за сезон»

    Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что Квинси Промес больше никогда не сыграет за сборную Нидерландов.

    «Помог бы Промес сборной Нидерландов на Евро? Квинси больше никогда не будет играть за нашу сборную. Даже если он забьет 30 голов за сезон. Из-за собственной глупости разрушил карьеру и жизнь в целом.

    Жаль ли мне, что такой талант пропадает? Это его собственный выбор, его собственная ответственность», – сказал Каптейнс.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции. Футболиста выпустили из тюрьмы Дубая под залог.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1719044873
    В российском футболе также наркоторговцы не нужны
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1719044972
    Где он будет забивать? В голландской крытке мякишем хлеба под шконку? Стыдно за укрывателей и пособников тушинских. Гыгыгы
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