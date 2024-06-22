В Нидерландах исключили возвращение Промеса в сборную: «Даже если забьет 30 голов за сезон»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что Квинси Промес больше никогда не сыграет за сборную Нидерландов.

«Помог бы Промес сборной Нидерландов на Евро? Квинси больше никогда не будет играть за нашу сборную. Даже если он забьет 30 голов за сезон. Из-за собственной глупости разрушил карьеру и жизнь в целом.

Жаль ли мне, что такой талант пропадает? Это его собственный выбор, его собственная ответственность», – сказал Каптейнс.