Шалимов определил две команды, способные преподнести сюрпризы на Евро-2024

Игорь Шалимов назвал двух участников Евро-2024, которые могут пробиться в 1/4 финала вместо топ-сборных.

«Я бы выделил восьмерку команд, которые должны образовать четвертьфиналы. Сюрпризом могут быть австрийцы и датчане.

Если они попадут в четвертьфинал, то отсеют кого‑то из этой восьмерки. В полуфиналах никаких датчан и австрийцев я не жду», – сказал Шалимов.