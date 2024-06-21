Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Словакии и Украины. Игра состоится 21 июня, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лоботка, Боженик, Гараслин, Шранц.

Главный тренер: Франческо Кальцона

Украина: Трубин, Забарный, Зинченко, Матвиенко, Тымчик, Ярмоленко, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Довбик, Бражко.

Главный тренер: Сергей Ребров