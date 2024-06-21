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    Камбьясо объяснил, за счет чего Испания победила Италию

    Защитник сборной Италии Андреа Камбьясо объяснил поражение от Испании (0:1) на Евро-2024.

    «Сложная была игра. У них великолепная команда, доказавшая, что сильнее нашей. Обидно. Теперь нужно восстанавливать силы и думать о Хорватии. Нам нужно сохранять хладнокровие – все может поменяться внезапно. Нам казалось, что против нас играют в более высоком темпе. И это было решающим.

    Соперник действовал разумнее и победил. Но, как я уже сказал, все может поменяться – надо восстановить силы и хорошо провести матч против Хорватии», – сказал Камбьясо.

    • Испания досрочно вышла из группы.
    • Выход Италии зависит от встречи 3-го тура против Хорватии.
    • Италия защищает титул.

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    Источник: УЕФА

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