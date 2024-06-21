Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Месси стал рекордсменом по матчам на Кубке Америки

    Футболист сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальное достижение.

    В эти минуты Аргентина встречается с Канадой в рамках Кубка Америки (0:0, идет первый тайм). В основе аргентинской сборной привычно появился 36-летний Лионель Месси. Этот матч стал для игрока «Интер Майами» 35-м в рамках Кубка Америки. Таким образом, Лионель обошел чилийца Серхио Ливингстона (34 встречи), побив рекорд турнира. Примечательно, что Ливингстон сыграл свой последний поединок на Кубке Америке в 1953 году.

    • Лионель Месси провел 182 встречи в майке сборной Аргентины. В них футболист сумел отметиться 108 голами. Отметим, что именно Аргентина с Месси в составе стала победителем предыдущего розыгрыша Кубка Америки.
    • Напомним, что в 2022 году Месси помог Аргентине выиграть чемпионат мира.
    • Лионель Месси в этом сезоне сыграл в 15 матчах за Интер Майами, забив 14 мячей и 11 раз ассистировав своим партнера по команде.

    Новости по теме
    Месси – в основе сборной Аргентины на первый матч Кубка Америки с Канадой
    Месси объяснил, почему не разговаривал на английском
    Месси назвал футболиста, который раздражал его сильнее всех 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+