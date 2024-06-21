Месси стал рекордсменом по матчам на Кубке Америки

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальное достижение.

В эти минуты Аргентина встречается с Канадой в рамках Кубка Америки (0:0, идет первый тайм). В основе аргентинской сборной привычно появился 36-летний Лионель Месси. Этот матч стал для игрока «Интер Майами» 35-м в рамках Кубка Америки. Таким образом, Лионель обошел чилийца Серхио Ливингстона (34 встречи), побив рекорд турнира. Примечательно, что Ливингстон сыграл свой последний поединок на Кубке Америке в 1953 году.