Месси стал рекордсменом по матчам на Кубке Америки

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальное достижение.
В эти минуты Аргентина встречается с Канадой в рамках Кубка Америки (0:0, идет первый тайм). В основе аргентинской сборной привычно появился 36-летний Лионель Месси. Этот матч стал для игрока «Интер Майами» 35-м в рамках Кубка Америки. Таким образом, Лионель обошел чилийца Серхио Ливингстона (34 встречи), побив рекорд турнира. Примечательно, что Ливингстон сыграл свой последний поединок на Кубке Америке в 1953 году.
- Лионель Месси провел 182 встречи в майке сборной Аргентины. В них футболист сумел отметиться 108 голами. Отметим, что именно Аргентина с Месси в составе стала победителем предыдущего розыгрыша Кубка Америки.
- Напомним, что в 2022 году Месси помог Аргентине выиграть чемпионат мира.
- Лионель Месси в этом сезоне сыграл в 15 матчах за Интер Майами, забив 14 мячей и 11 раз ассистировав своим партнера по команде.