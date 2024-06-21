Король Испании оценил победу «Красной фурии» над Италией

Король Испании Филипп VI поделился своими мыслями по поводу победы национальной команды в поединке с Италией (1:0) в рамках Евро-2024.
«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьeм много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе, – высказался Филипп VI.
- Испания сумела одержать вторую победу на Евро. Дружина Луиса де ла Фуэнте оказалась сильнее Италии (1:0). Испанцы контролировали всю игру. И только итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма не позволил счету стать крупнее.
- Теперь третий тур для испанской сборной превратился в формальность. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф континентального первенства в Германии.
- Италия Лучано Спаллетти имеет на своем счету три очка и располагается на 2-й строчке. В заключительно поединке группового раунда турнира итальянцы сразятся с Хорватами, которые пока проваливают Евро, набрав всего 1 турнирный балл в двух играх.