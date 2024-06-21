Король Испании оценил победу «Красной фурии» над Италией

Король Испании Филипп VI поделился своими мыслями по поводу победы национальной команды в поединке с Италией (1:0) в рамках Евро-2024.

«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьeм много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе, – высказался Филипп VI.