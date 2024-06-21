Главный тренер сборной Испании – о победе над Италией: «Нет никого лучше нас»

Наставник сборной Луис де ла Фуэнте поделился соображениями по поводу победы в матче с Италией (1:0) в рамках Евро-2024.

«Мы должны продолжать работать на том же уровне. Нет никого лучше нас. Мы с уважением относимся ко всем сборным, но мы должны продолжать играть и быть убеждены в этом. У нас есть хорошая возможность пройти далеко в турнире, если будем продолжать действовать так, как мы это делаем сейчас», – высказал мнение де ла Фуэнте.