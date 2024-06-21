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    • Главный тренер сборной Испании – о победе над Италией: «Нет никого лучше нас»

    Главный тренер сборной Испании – о победе над Италией: «Нет никого лучше нас»

    Наставник сборной Луис де ла Фуэнте поделился соображениями по поводу победы в матче с Италией (1:0) в рамках Евро-2024.

    «Мы должны продолжать работать на том же уровне. Нет никого лучше нас. Мы с уважением относимся ко всем сборным, но мы должны продолжать играть и быть убеждены в этом. У нас есть хорошая возможность пройти далеко в турнире, если будем продолжать действовать так, как мы это делаем сейчас», – высказал мнение де ла Фуэнте.

    • Вчера Испания сумела набрать очередные три очка, обыграв Италию (1:0). Исход поединка решил защитник итальянской дружины Риккардо Калафьори, срезавший мяч в собственные ворота.
    • Эта вторая победа дружины де ла Фуэнте на континентальном первенстве в Германии. В предыдущем туре испанская сборная не испытала проблем с Хорватией, отправив в их ворота три безответных мяча. Теперь на счету Испании 6 очков. Это позволяет им получить досрочную путевку в плей-офф Евро.
    • Примечательно, что последний раз испанцы становились победителями Евро в 2012 году.

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    Источник: AS

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