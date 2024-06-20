Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Обзор матча Испания – Италия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Испании одержала победу над Италией в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0

    1-й тайм

    Первый тайм начали с быстрых атак игроков сборной Испании и на 2-й минуте Уильямс от левой боковой линии штрафной площади навесил к вратарской, где допустил позиционную ошибку Жоржиньо, который не допрыгнул до мяча и оставил за спиной Педри, который с 6 метров вообще без помех бил головой, но Доннарумма вытащил мяч из-под перекладины!

    На 11-й минуте матча Мората от левого угла штрафной площади выдал классную подачу на дальнюю штангу, где Ди Лоренцо пустили себе за спину Уильямса, который с 5 метров головой умудрился пробить мимо ворот, невероятный промах.

    Следующие 10 минут матча игроки сборной Испании давили на ворота Итальянцев, которые редко выходили со своей половины поля. На 18-й минуте Димарко зацепившись за длинную передачу, пролетел по свободному левому флангу, слева ворвался в штрафную площадь, где открывались сразу три партнeра, но плохой прострел выдал Димарко, покатив мяч им в спину.

    На 19-й минуте Мората в чужой штрафной площади зацепился за мяч, с соперником на плечах под углом вывалился к воротам, но Доннарумма вовремя сыграл на выходе и отбил удар в упор. На 24-й минуте Родри метров с 30 нанес плотный удар рядом с ближней штангой. Но Доннарумма все контролировал.

    На 24-й минуте классная комбинация удалась Испанцам, которые передачами раскатали оборону Италии. В итоге Фабиан Руис тонко покатил в штрафную площадь на Карвахаля, который справа зряче отдал на Родри, а тот с 15 метров сильно бил схода, но Бастони успел подставиться.

    Вторую половину тайма Испанцы полностью контролировали ход встречи, постоянно напрягая ворота Итальянцев и создавая моменты. На 37-й минуте Родри со своей половины поля выдал классную длинную передачу на Уильямса, который одновременно принял мяч, развернулся и обыграл Бастони, а затем Уильямс в чужой штрафной площади сыграл накоротке, но затем Бастони каким-то чудом все же успел выбить мяч.

    На 39-й минуте Педри разогнал атаку по центру. Мората потерял мяч перед штрафной площадью, но затем Фабиан Руис с 20 метров нанес плотный удар, а Доннарумма уверенно выловил мяч.

    Оставшееся время тайма Испанцы имели полное преимущество как и на протяжении всего первого тайма, Итальянцы нанесли только 1 удар по воротам, но счет первого тайма остался 0:0.

    Используйте фрибет 2024 рублей.

    2-й тайм

    Второй тайм начался с атак игроков сборной Испании, на 51-й минуте Кукурелья на скорости слева ворвался в штрафную площадь и от лицевой линии назад зряче покатил на Педро, а тот в касание замыкал, с 7 метров послав мяч рядом с ближней штангой. Через 2 минуты Педри с 23 метров нанес мощный удар! Доннарумма лишь со второй попытки укротил мяч.

    На 55-й минуте матча Испанцы высоким прессингом в очередной раз отобрали мяч на чужой половине поля, затем Уильямс в сотый раз накрутил Ди Лоренцо и затем слева сильно прострелил на ближнюю штангу, там Мората подставлял голову, Доннарумма в прыжке зацепил мяч, который затем рикошетом от ноги Калафьори влетел в сетку.

    Смотреть автогол Калафьори.

    Сразу после гола Испанцы бросились увеличивать преимущество, на 57-й минуте Педри на дриблинге по центру влетал в штрафную площадь, вообще не заметив оборону Италии. Но Доннарумма роскошно сыграл на выходе и в прыжке чисто забрал мяч в ногах соперника. Через минуте Мората с 20 метров нанес мощный удар, но Доннарумма перевeл мяч через перекладину!

    На 59-й минуте Камбьясо выбивает мяч из пустых ворот! Уильямс с левого фланга навесил с углового, а Ле Норман из борьбы с Калафьори пробил головой с 7 метров, но Камбьясо, стоявший на штанге, вынес мяч из ворот.

    На 61-й минуте Ямаль сместился с правого фланга ближе к центру и затем с 25 метров нанес шикарный по исполнению удар, послав мяч в сантиметрах от дальней штанги. К 60-й минуте матча Испания должна была забивать 3-4 гола, Итальянцы почти не выходят со своей половины поля.

    На 66-й минуте случился редкий момент Итальянцев, Кристанте перехватил мяч в середине поля, промчался по свободному правому флангу и зряче прострелил к вратарской, но там Ретеги не подставил ногу!

    На 70-й минуте Уильямс с левого фланга сместился ближе к центру и затем от левого угла штрафной площади из-под Ди Лоренцо нанес шикарный обводящий удар, едва не поразив дальнюю девятку! Угодил мяч в перекладину.

    На 73-й минуте Итальянцы получили право на штрафной удар, Пеллегрини с 25 метров пробил слишком высоко. Да и слабовато полетел мяч. На 75-й минуте Доннарумма плохо покатил на Бастони, которого на линии штрафной площади обокрал Уильямс, но вовремя Итальянцы вступили в отбор, не позволив Испанцам обострить.

    На 79-й минуте Димарко с левого фланга со штрафного выдал высокую подачу на дальнюю штангу. Ошибся на выходе Унаи Симон, который задeргался и в итоге оказался в полупозиции. Повезло Испанцам, что соперники не успели замкнуть дальнюю штангу сразу после этого контратака Испании четыре в четыре! В итоге Баэна покатил на Переса, который слева ворвался в штрафную площадь, но там накрыл его Ди Лоренцо.

    На 85-й минуте Распадори с левого фланга с углового низко навесил на ближнюю штангу, где Кристанте подстроился под сложный мяч и в касание все же переправлял его в ворота, но Унаи Симон уверенно выловил мяч.

    Оставшиеся минуты матча прошли с преимуществом сборной Испании, игроки которой уверенно довели матч до победы, могли забивать гораздо больше, но Доннарумы был сегодня в полном порядке, итог 1:0.

    Полный обзор матча можно посмотреть на RUTUBE.

    Испания-Италия обзор матча 20 июня

    Новости по теме
    Сборная Италии установила антирекорд в матче с Испанией 1
    Евро-2024. Испания победила Италию (1:0) благодаря автоголу 7
    Стали известны стартовые составы на матч Испания – Италия: 20 июня 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2024 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+