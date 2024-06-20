Сборная Испании одержала победу над Италией в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0

1-й тайм

Первый тайм начали с быстрых атак игроков сборной Испании и на 2-й минуте Уильямс от левой боковой линии штрафной площади навесил к вратарской, где допустил позиционную ошибку Жоржиньо, который не допрыгнул до мяча и оставил за спиной Педри, который с 6 метров вообще без помех бил головой, но Доннарумма вытащил мяч из-под перекладины!

На 11-й минуте матча Мората от левого угла штрафной площади выдал классную подачу на дальнюю штангу, где Ди Лоренцо пустили себе за спину Уильямса, который с 5 метров головой умудрился пробить мимо ворот, невероятный промах.

Следующие 10 минут матча игроки сборной Испании давили на ворота Итальянцев, которые редко выходили со своей половины поля. На 18-й минуте Димарко зацепившись за длинную передачу, пролетел по свободному левому флангу, слева ворвался в штрафную площадь, где открывались сразу три партнeра, но плохой прострел выдал Димарко, покатив мяч им в спину.

На 19-й минуте Мората в чужой штрафной площади зацепился за мяч, с соперником на плечах под углом вывалился к воротам, но Доннарумма вовремя сыграл на выходе и отбил удар в упор. На 24-й минуте Родри метров с 30 нанес плотный удар рядом с ближней штангой. Но Доннарумма все контролировал.

На 24-й минуте классная комбинация удалась Испанцам, которые передачами раскатали оборону Италии. В итоге Фабиан Руис тонко покатил в штрафную площадь на Карвахаля, который справа зряче отдал на Родри, а тот с 15 метров сильно бил схода, но Бастони успел подставиться.

Вторую половину тайма Испанцы полностью контролировали ход встречи, постоянно напрягая ворота Итальянцев и создавая моменты. На 37-й минуте Родри со своей половины поля выдал классную длинную передачу на Уильямса, который одновременно принял мяч, развернулся и обыграл Бастони, а затем Уильямс в чужой штрафной площади сыграл накоротке, но затем Бастони каким-то чудом все же успел выбить мяч.

На 39-й минуте Педри разогнал атаку по центру. Мората потерял мяч перед штрафной площадью, но затем Фабиан Руис с 20 метров нанес плотный удар, а Доннарумма уверенно выловил мяч.

Оставшееся время тайма Испанцы имели полное преимущество как и на протяжении всего первого тайма, Итальянцы нанесли только 1 удар по воротам, но счет первого тайма остался 0:0.

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2-й тайм

Второй тайм начался с атак игроков сборной Испании, на 51-й минуте Кукурелья на скорости слева ворвался в штрафную площадь и от лицевой линии назад зряче покатил на Педро, а тот в касание замыкал, с 7 метров послав мяч рядом с ближней штангой. Через 2 минуты Педри с 23 метров нанес мощный удар! Доннарумма лишь со второй попытки укротил мяч.

На 55-й минуте матча Испанцы высоким прессингом в очередной раз отобрали мяч на чужой половине поля, затем Уильямс в сотый раз накрутил Ди Лоренцо и затем слева сильно прострелил на ближнюю штангу, там Мората подставлял голову, Доннарумма в прыжке зацепил мяч, который затем рикошетом от ноги Калафьори влетел в сетку.

Смотреть автогол Калафьори.

Сразу после гола Испанцы бросились увеличивать преимущество, на 57-й минуте Педри на дриблинге по центру влетал в штрафную площадь, вообще не заметив оборону Италии. Но Доннарумма роскошно сыграл на выходе и в прыжке чисто забрал мяч в ногах соперника. Через минуте Мората с 20 метров нанес мощный удар, но Доннарумма перевeл мяч через перекладину!

На 59-й минуте Камбьясо выбивает мяч из пустых ворот! Уильямс с левого фланга навесил с углового, а Ле Норман из борьбы с Калафьори пробил головой с 7 метров, но Камбьясо, стоявший на штанге, вынес мяч из ворот.

На 61-й минуте Ямаль сместился с правого фланга ближе к центру и затем с 25 метров нанес шикарный по исполнению удар, послав мяч в сантиметрах от дальней штанги. К 60-й минуте матча Испания должна была забивать 3-4 гола, Итальянцы почти не выходят со своей половины поля.

На 66-й минуте случился редкий момент Итальянцев, Кристанте перехватил мяч в середине поля, промчался по свободному правому флангу и зряче прострелил к вратарской, но там Ретеги не подставил ногу!

На 70-й минуте Уильямс с левого фланга сместился ближе к центру и затем от левого угла штрафной площади из-под Ди Лоренцо нанес шикарный обводящий удар, едва не поразив дальнюю девятку! Угодил мяч в перекладину.

На 73-й минуте Итальянцы получили право на штрафной удар, Пеллегрини с 25 метров пробил слишком высоко. Да и слабовато полетел мяч. На 75-й минуте Доннарумма плохо покатил на Бастони, которого на линии штрафной площади обокрал Уильямс, но вовремя Итальянцы вступили в отбор, не позволив Испанцам обострить.

На 79-й минуте Димарко с левого фланга со штрафного выдал высокую подачу на дальнюю штангу. Ошибся на выходе Унаи Симон, который задeргался и в итоге оказался в полупозиции. Повезло Испанцам, что соперники не успели замкнуть дальнюю штангу сразу после этого контратака Испании четыре в четыре! В итоге Баэна покатил на Переса, который слева ворвался в штрафную площадь, но там накрыл его Ди Лоренцо.

На 85-й минуте Распадори с левого фланга с углового низко навесил на ближнюю штангу, где Кристанте подстроился под сложный мяч и в касание все же переправлял его в ворота, но Унаи Симон уверенно выловил мяч.

Оставшиеся минуты матча прошли с преимуществом сборной Испании, игроки которой уверенно довели матч до победы, могли забивать гораздо больше, но Доннарумы был сегодня в полном порядке, итог 1:0.

Полный обзор матча можно посмотреть на RUTUBE.