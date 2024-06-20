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    • Бубнов назвал ошибку тренера сборной Хорватии и оценил команды группы A

    Бубнов назвал ошибку тренера сборной Хорватии и оценил команды группы A

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о стартовых матчах 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

    «У сборной Хорватии возрастная команда, особенно это касается средней линии, где играют Модрич, Брозович. Не хватает скорости, скоростной выносливости. Эту ситуацию можно было бы исправить, ресурс у Златко Далича для этого был. Требовалась ротация, игроков помоложе с опытом выступления в сильных европейских клубах у хорватов хватает. А опытных футболистов можно было бы выпустить позже на тайм или 30 минут, когда соперник был бы измотан.

    Но тренерский штаб так не сделал – и это было ошибкой. Еще и Перишича зачем-то в оборону выпустили на фланг, а это не его позиция. На что рассчитывали, не знаю, видимо, авторитет ветеранов высокий, не рискнул Далич что-то серьезно менять.

    Мяч контролировать хорваты умеют прекрасно, как и раньше. Но контроль без быстрого продвижения вперед не очень помогает достичь нужного результата. Албанцы выстраивали плотную оборону, которую вскрыть сложно. Атака большими силами в этой ситуации могла привести к опасным контратакам, а Албания достаточно быстро выходит из обороны.

    Первый тайм хорваты проиграли вчистую, еще повезло, что вратарь спасал и только один мяч пропустили. После перерыва деваться некуда, выпустили молодых, вернули преимущество, сумели два забить, могли и больше. Но Албания хорошо готова функционально, душили соперника в концовке, в компенсированное время забили. Молодцы, показали свой уровень и бойцовские качества. А команда Далича после этой потери максимально затруднила себе выход в плей-офф.

    Германия – один из главных фаворитов, это ясно. Конечно, им нужно было обыгрывать венгров: победа позволяла в третьем туре провести ротацию, у немцев ведь тоже есть возрастные игроки, которым не помешает отдых. Но возникал вопрос, как они их обыграют. Шотландию вот разнесли в пух и прах.

    Команда Нагельсманна серьезно отнеслась к сопернику, но чрезмерно не усердствовала. Сыграли на классе, потратили ровно столько сил, чтобы обыграть Венгрию. Могли бы забить больше, но по такой игре могли пропустить. И стань счет 2:1, ничья вполне могла реализоваться. В турнирном плане катастрофы, конечно, не случилось бы, но пошла бы критика, мол, обыграли легко только слабую команду шотландцев.

    А венгры молодцы, по игре смотрелись неплохо. Пока второй мяч не пропустили, шансы имелись. Правда, сейчас после двух туров у них нет очков, а потому надежда на проход в плей-офф становится совсем уж иллюзорной. Остается матч с Шотландией, но эта команда оказалась не так уж и проста.

    В игре против Швейцарии Шотландия продемонстрировала, что у нее есть характер. После провала с немцами собрались и показали хороший футбол. Функционально они хорошо подготовлены, потенциал для серьезного сопротивления есть. Британский футбол, возможно, со стороны примитивный, но менее опасным от этого не становится.

    Швейцарии еще даже где-то повезло в случае с забитым мячом, там соперник сам привез эту ситуацию. Вратаря винить здесь нет смысла, такие мячи не берутся. Теперь же у швейцарцев четыре очка и хорошие перспективы перед заключительным туром. Шотландия тоже, конечно, поборется, но у этой команды положение сложнее», – написал Бубнов.

    • В среду Хорватия сыграла вничью с Албанией (2:2), а Шотландия – с Швейцарией (1:1). Германия победила Венгрию (2:0).
    • Немецкая команда первой обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024.

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    Источник: Sportbox.ru

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