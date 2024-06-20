Сборные Словении и Сербии сыграли вничью в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

1-й тайм

Первую половину матча команды начали очень ровно, впрочем так они еe и закончили. У обеих сборных были голевые моменты, но никто не смог их реализовать.

На 6-ой минуте встречи свою команду спас Райкович. Млакар из пределов штрафной опасно низом пробил в ближний угол! Райкович видел момент удара, сложился и перевел в сторону. В итоге угловой для Словении. Смотреть сейв Райковича.

На 37-й минуте матча Словения могла открыть счет, но мяч попал в штангу. Элшник в штрафной качнул соперника и пробил в ближний угол – попал в каркас. Отлетает к Шешко, Беньямин закидушкой хотел поразить «девятку» – выше. Смотреть опасный удар Элшника.

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2-й тайм

Во втором тайме Сербия стала активнее прессинговать своих соперников.

На 47-й сербы провели отличную атаку, но Ян Облак спас свою команду.Тадич с линии штрафной аккуратно выкатил вперед на вбегание Митровича к вратарской. Алекс опередил защитника и сразу пробил с четырех метров – Облак хорош на выходе. Однако счет в матче открыла Словения. Сербы не отчаялись и смогли сравнять на 96 минуте.

Смотреть гол Карничника.

Карничник начал атаку по правому флангу, вбежал на чужую половину и отдал налево на Элшника. Затем Жан пошел к дальней штанге и там дождался ответный пас низом от Тими. Никто Карничника не закрыл, он переправил в ближний угол.

Смотреть гол Йовича.

Угловой с правого фланга, мяч летит во вратарскую, где все решило касание головой Йовича. Переправил в дальний, у Облака не было шансов дотянуться.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на RUTUBE.