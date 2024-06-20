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    • Зарема назвала Амарала самураем: «Главное, чтобы в конце сезона не сделал харакири»

    Зарема назвала Амарала самураем: «Главное, чтобы в конце сезона не сделал харакири»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала высказывание спортивного директора клуба Томаша Амарала о целях клуба в новом сезоне.

    «Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса. Главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири», – сказала Салихова.

    • Ранее Амарал сказал, что не обещает завоевания титулов. «Спартак» всегда должен биться за титулы, но это подразумевает определенный процесс. Это то, что мы хотим выстроить», – добавил он.
    • В минувшем сезоне «Спартак» занял 5-е место. Летом в команду пришел новый главный тренер Деян Станкович.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1718868830
    Ваши недалекие оценки и сравнения говорят о том, что вы туповаты и завистливы.
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    ...короче
    1718869385
    ...будем посмотреть, а там если чё... Ну, вы все в курсе!)...
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