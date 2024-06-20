Капитан сборной Шотландии прокомментировал ничью со Швейцарией

Защитник сборной Шотландии Энди Робертсон поделился мыслями по поводу итогов встречи со Швейцарией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.

«Мы были гораздо больше похожи на самих себя. Действовали агрессивно, двигались вперед, и лучшего начала было не придумать. У нас были возможности, и у них тоже были», – пояснил Робертсон.