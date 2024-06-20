Капитан сборной Шотландии прокомментировал ничью со Швейцарией

Защитник сборной Шотландии Энди Робертсон поделился мыслями по поводу итогов встречи со Швейцарией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Мы были гораздо больше похожи на самих себя. Действовали агрессивно, двигались вперед, и лучшего начала было не придумать. У нас были возможности, и у них тоже были», – пояснил Робертсон.
- Вчера Шотландия упустила победу в матче со Швейцарией (1:1). Теперь в активе британцев 1 очко. Напомним, что в первом туре шотландская сборная пропустила пять мячей от Германии (1:5). Следующим соперником Шотландии станет Венгрия.
- 30-летний Энди Робертсон, играющий на позиции крайнего защитника, появился в матче со Швейцарией с первых минут и отыграл весть матч. Всего в активе футболиста «Ливерпуля» 3 гола в 72 поединках в майке шотландской сборной.