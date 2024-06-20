Спаллетти поделился ожиданиями от матча с Испанией

Наставник Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Испании в рамках группового раунда Евро-2024.

«Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол. Мы с огромным уважением относимся к Испании и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле. Это было бы огромной ошибкой. Мы тоже можем играть в свою игру. Посмотрим, сможем ли мы в итоге это сделать, но об этом нужно говорить после матча», – высказал свое мнение Спаллетти.