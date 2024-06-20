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    Спаллетти поделился ожиданиями от матча с Испанией

    Наставник Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Испании в рамках группового раунда Евро-2024.

    «Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол. Мы с огромным уважением относимся к Испании и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле. Это было бы огромной ошибкой. Мы тоже можем играть в свою игру. Посмотрим, сможем ли мы в итоге это сделать, но об этом нужно говорить после матча», – высказал свое мнение Спаллетти.

    • Италия и Испания стартовали на Евро-2024 с побед. Дружина Лучано Спаллетти переиграла Албанию (2:1), а испанцы отправили три безответных мяча в ворота Хорватии (3:0). Обе команды претендуют на выход из группы с первого места.
    • Италия и Испания сыграют между собой 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
    • Для Лучано Спаллетти, известного в России по работе в «Зените», это первый большой турнир. Он был утвержден рулевым Италии в 2023 года. За этот период Лучано провел 11 игр. На счету специалиста 7 побед, 3 ничьих и 1 поражение.

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    Источник: Football Italia

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