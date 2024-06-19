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    • Обзор матча Шотландия – Швейцария голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Шотландия – Швейцария голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью в рамках 2 тура групповго этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

    1-й тайм

    Первые 10 минут матча проходила на равных, команды присматривались друг к другу и пытались нащупать слабые места, Швейцарцам не удавалось так быстро и без труда выходить со своей половины поля как в матче с Венгрией, Шотландцы выстраивают более внушительный блок.

    На 13-й минуте матча Швейцарцы завозились после углового у чужих ворот и потеряли мяч. Пошла быстрая контратака соперника, пас под удар Мактоминею. Скотт бьет метров с 11, по пути полета мяч задевает Шер. Не просто задевает, а направил его в «девятку» своих ворот. Не услышал подсказ Зоммер, готового забирать спокойно в руки, счет стал 1:0.

    Смотреть автогол Шера.

    После пропущенного гола Швейцарцы начали играть гораздо активней, больше атаковать, но сразу после гола создать серьезную опастность воротам Ганна не удавалось.

    На 26-й минуте Шотландцы ошиблись: пас назад к своей штрафной получился неудачным. На мяче оказался Шакири и от дуги обводящим ударом положил примерно в ближнюю «девятку»! Исполнение на «5» с плюсом. Только большой мастер может посылать в ворота. Счет 1:1.

    Смотреть гол Шакири.

    На 28-й минуте матча Видмер почти повторил гол Шакири, но после его удара мяч прошел немного мимо девятки. На 32-й минуте Ндой получил мяч в штрафной, убрал под себя, а затем коварнейшим обводящим ударом пробил в дальний, Ангус Ганн перевел на угловой.

    На 33-й минуте матча Ндой, воспользовался небрежной скидкой соперника и пробил мимо Ганна отправил мяч в сетку. Однако в развитии атаки было «вне игры», его увидел лайнсмен, а затем подтвердили видеоарбитры.

    Оставшееся время тайма проходила по большей части на встречных курсах с небольшим преимуществом игроков сборной Швейцарии, которые имели несколько подходов к воротам Ганна, но все они не увенчались успехом.

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    2-й тайм

    Первые 15 минут тайма проходили на встречных курсах, ни у одной из сборных не было явного преимущества и голевых моментов.

    На 67-й минуте матча «Стандарт» Робертсона с правого угла штрафной. Навес к дальней штанге, где в исконно британском стиле Хэнли выиграл борьбу и головой направил в угол, мяч угодил в перекладину. Грант полез в гущу даже несмотря на риск получить бутсой по лицу.

    После этого момента игра стала немного веселей, команды забегали и начало появляться больше моментов и больше подходов к воротам. На 82-й минуте матча Эмболо забил гол, но оказался в явном офсайде и мяч не был засчитан.

    В оставшееся время тайма команды пытались взломать ворота друг друга, но в итоге никто не смог отличиться, Швейцарцы играли чуть лучше, но не смогли материализовать это в гол, итог 1:1.

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на RUTUBE.

    Шотландия-Швейцария обзор матча 10 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.06.2024 23:52
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