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    • Обновленный рейтинг главных фаворитов Евро-2024 от Goal после 1-го тура группового этапа

    Обновленный рейтинг главных фаворитов Евро-2024 от Goal после 1-го тура группового этапа

    Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов стартовавшего чемпионата Европы.

    Лидером вместо Франции стала Испания. В топ-3 также вошли Германия и Португалия.

    Предыдущую версию рейтинга, выпущенного перед стартом Евро-2024, можно посмотреть здесь.

    А вот так выглядит список фаворитов по итогам первого тура группового этапа:

    1. Испания;
    2. Германия;
    3. Португалия;
    4. Франция;
    5. Англия;
    6. Нидерланды;
    7. Швейцария;
    8. Италия;
    9. Турция;
    10. Словакия;
    11. Румыния;
    12. Словения;
    13. Австрия;
    14. Хорватия;
    15. Бельгия;
    16. Дания;
    17. Венгрия;
    18. Чехия;
    19. Сербия;
    20. Украина;
    21. Польша;
    22. Грузия;
    23. Албания;
    24. Шотландия.

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    Источник: Goal

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    Алим Терек
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