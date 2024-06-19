Обновленный рейтинг главных фаворитов Евро-2024 от Goal после 1-го тура группового этапа

Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов стартовавшего чемпионата Европы.
Лидером вместо Франции стала Испания. В топ-3 также вошли Германия и Португалия.
Предыдущую версию рейтинга, выпущенного перед стартом Евро-2024, можно посмотреть здесь.
А вот так выглядит список фаворитов по итогам первого тура группового этапа:
- Испания;
- Германия;
- Португалия;
- Франция;
- Англия;
- Нидерланды;
- Швейцария;
- Италия;
- Турция;
- Словакия;
- Румыния;
- Словения;
- Австрия;
- Хорватия;
- Бельгия;
- Дания;
- Венгрия;
- Чехия;
- Сербия;
- Украина;
- Польша;
- Грузия;
- Албания;
- Шотландия.