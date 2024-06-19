Обновленный рейтинг главных фаворитов Евро-2024 от Goal после 1-го тура группового этапа

Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов стартовавшего чемпионата Европы.

Лидером вместо Франции стала Испания. В топ-3 также вошли Германия и Португалия.

Предыдущую версию рейтинга, выпущенного перед стартом Евро-2024, можно посмотреть здесь.

А вот так выглядит список фаворитов по итогам первого тура группового этапа: