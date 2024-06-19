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    Расписание матчей Евро-2024, 19 июня

    19 июня на чемпионате Европы-2024 стартует 2-й тур группового этапа и состоятся три матча.

    В первой встрече дня в группе B Хорватия примет Албанию. Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Его вместимость составляет 49 тысяч мест. Ранее тут прошел матч Польша – Нидерланды (1:2).

    Далее состоится игра группы A с участием хозяев турнира: Германия встретится с Венгрией. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена». На период Евро-2024 он носит название «Штутгарт Арена» и вмещает 51 тысячу зрителей. Ранее тут прошла встреча Словения – Дания (1:1).

    В вечернем матче в той же группе сыграют Шотландия и Швейцария. Матч пройдет в Кeльне на «Рейн-Энерги-Штадион». На период Евро-2024 арена называется «Кeльн Стэдиум». Вместимость стадиона составляет 43 тысячи мест. Ранее на нем сыграли матч Венгрия – Швейцария (1:3).

    Расписание Евро-2024 на 19 июня

    Хорватия – Албания: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

    Германия – Венгрия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Шотландия – Швейцария: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718777909
    Германия может победить и во втором матче
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