Расписание матчей Евро-2024, 19 июня

19 июня на чемпионате Европы-2024 стартует 2-й тур группового этапа и состоятся три матча.

В первой встрече дня в группе B Хорватия примет Албанию. Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Его вместимость составляет 49 тысяч мест. Ранее тут прошел матч Польша – Нидерланды (1:2).

Далее состоится игра группы A с участием хозяев турнира: Германия встретится с Венгрией. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена». На период Евро-2024 он носит название «Штутгарт Арена» и вмещает 51 тысячу зрителей. Ранее тут прошла встреча Словения – Дания (1:1).

В вечернем матче в той же группе сыграют Шотландия и Швейцария. Матч пройдет в Кeльне на «Рейн-Энерги-Штадион». На период Евро-2024 арена называется «Кeльн Стэдиум». Вместимость стадиона составляет 43 тысячи мест. Ранее на нем сыграли матч Венгрия – Швейцария (1:3).

Расписание Евро-2024 на 19 июня

Хорватия – Албания: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

Германия – Венгрия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Шотландия – Швейцария: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»