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    Обзор матча Турция – Грузия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Турции одержала победу на Грузией в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 3:1.

    1-й тайм

    Первый тайм обе команды провели активно. Турция забрала первую половину, доминировала и открыла счет на 25-ой минуте встречи. После потрясающего гола Мюлдюра турецкая сборная практически сразу забила еще раз. Гюлер простреливал вдоль ворот, Кекчю подправил мяч на Йылдыза. Однако Кенан оказался в положении «вне игры», мяч был отменен. Смотреть отмененный гол Йылдыза. Но сборная Грузии не поникла, активно контратаковала и смогла сравнять счет.

    Смотреть гол Мюлдюра.

    Кадиоглу получил пас в штрафную. Он сделал навес к вратарской. Там оказался Двали, который головой вынес мяч, но прямо к линии штрафной. Оттуда великолепно в касание пробил Мюлдюр, не оставив голкиперу шансов.

    Смотреть гол Микаутадзе.

    Гол Грузии получился тоже достаточно красивым! Кочорашвили на правом краю штрафной смог обыгарть Йылдыза и отдал низом на ближний угол вратарской. Там Микауталдзе в касание пробил в ближний, застав вратаря на врасплох.

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    2-й тайм

    Во втором тайме команды не сбавили обороты. Сборные одинаково владели мячом в начале периода, к концу тайма Грузия захватила преимущество и переходила на половину Турции быстрыми контратаками. Команды создавали обилие голевых моментов, но реализация хромала. Однако подопечные Саньоль забили второй гол и вышли вперед. Кочорашвили мог снова сравнять счет, но мяч угодил в перекладину. Смотреть опасный момент от Кочорашвили.

    Смотреть гол Гюлера.

    Гюлер получил мяч на правом полуфланге, стал продвигаться ближе к центру штрафной и с левой ноги с эффектной подкруткой положил в дальнюю «девятку». Удар был произведен с 26 метров, довольно сильно и точно.

    Смотреть гол Актюркоглу.

    На 96 минуте вратарь сборной Грузии пошел на угловой. Однако защитники смогли вынести мяч из штрафной, Актюркоглу убежал на чужую половину и закатил в пустые.

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на RUTUBE.

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    Источник: «Бомбардир»

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