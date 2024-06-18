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    Расписание матчей Евро-2024, 18 июня

    18 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся два матча.

    В первой игре в группе F Турция примет Грузию. Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». На период Евро-2024 арена носит название «БВБ Стадион Дортмунд», а ее вместимость составляет 62 тысячи мест. Ранее тут прошел матч Италия – Албания (2:1).

    В вечернем матче в той же группе встретятся Португалия и Чехия. Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». На период Евро-2024 он называется «Лейпциг Стэдиум». Вместимость арены составляет 40 тысяч мест. Это будет последний матч 1-го тура группового этапа. Лейпциг остается последним городом Евро-2024, который еще не принимал матчи турнира.

    Расписание Евро-2024 на 18 июня

    Турция – Грузия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Португалия – Чехия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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