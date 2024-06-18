Футболист сборной Румынии – о победе над Украиной: думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы

Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин поделился впечатлениями от победы на Украиной (3:0) в рамках Евро-2024.

«Это потрясающе. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы. Я счастлив, надо продолжать в том же духе. Одна только мысль о людях на улицах, празднующих это событие, вызывает у меня мурашки по коже», – высказался Марин.