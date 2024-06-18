Футболист сборной Румынии – о победе над Украиной: думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы

Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин поделился впечатлениями от победы на Украиной (3:0) в рамках Евро-2024.
«Это потрясающе. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы. Я счастлив, надо продолжать в том же духе. Одна только мысль о людях на улицах, празднующих это событие, вызывает у меня мурашки по коже», – высказался Марин.
- 28-летний Рэзван Марин, представляющий цвета итальянского «Эмполи», вышел в основе Румынии в матче с Украиной и помог своей команде разгромить соперника. Рэзван отыграл всю встречу и забил гол.
- Отметим, что всего в активе Марина 4 гола в 56 встречах в майке румынской сборной.
- Благодаря этой победе Румыния возглавляет квартет. Следующим соперником команды станет Бельгия Доменико Тедеско, сенсационно уступившая Словакии (0:1).