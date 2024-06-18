Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Футболист сборной Румынии – о победе над Украиной: думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы

    Футболист сборной Румынии – о победе над Украиной: думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы

    Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин поделился впечатлениями от победы на Украиной (3:0) в рамках Евро-2024.

    «Это потрясающе. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы. Я счастлив, надо продолжать в том же духе. Одна только мысль о людях на улицах, празднующих это событие, вызывает у меня мурашки по коже», – высказался Марин.

    • 28-летний Рэзван Марин, представляющий цвета итальянского «Эмполи», вышел в основе Румынии в матче с Украиной и помог своей команде разгромить соперника. Рэзван отыграл всю встречу и забил гол.
    • Отметим, что всего в активе Марина 4 гола в 56 встречах в майке румынской сборной.
    • Благодаря этой победе Румыния возглавляет квартет. Следующим соперником команды станет Бельгия Доменико Тедеско, сенсационно уступившая Словакии (0:1).

    Новости по теме
    Результаты матчей Евро-2024, 17 июня
    Булыкин высказался о разгроме сборной Украины от Румынии 2
    Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины 6
    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+