Главный тренер сборной Англии – о победе над Сербией: «Пришлось немного помучаться»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своими мыслями о победе над Сербией (1:0) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Сербия сильная команда. Нам пришлось немного помучаться, что, я думаю, очень хорошо для нас, поскольку мы смогли пройти через это и защитить свою штрафную так, как мы это делали под давлением. Это важно для команды. Я был очень доволен игрой, особенно в первом тайме. Мы очень хорошо использовали мяч. Та победа и старт, которые у нас есть, действительно важны», – высказался Саутгейт.