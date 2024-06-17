Главный тренер сборной Англии – о победе над Сербией: «Пришлось немного помучаться»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своими мыслями о победе над Сербией (1:0) в рамках группового этапа Евро-2024.
«Сербия сильная команда. Нам пришлось немного помучаться, что, я думаю, очень хорошо для нас, поскольку мы смогли пройти через это и защитить свою штрафную так, как мы это делали под давлением. Это важно для команды. Я был очень доволен игрой, особенно в первом тайме. Мы очень хорошо использовали мяч. Та победа и старт, которые у нас есть, действительно важны», – высказался Саутгейт.
- Победу Англии над Сербией принес Джуд Беллингем, отличившись на 13-й минуте поединка. Этот гол так и остался единственным.
- Примечательно, что англичане имеют самый дорогой состав. Его стоимость составляет 1,5 миллиарда евро.
- 53-летний Гарет Саутгейт находится у руля английской сборной с 2016 года. За этот период специалист провел 96 встреч, в которых сумел одержать 61 победу. Также в активе Гарета 18 ничьих и 17 поражений.
- Главным достижением Саутгейта являются серебряные медали Евро в 2021 году. Тогда англичане в решающем поединке за трофей уступили Италии Роберто Манчини (1:1, 2-3 пен.). Также Саутгейт выводил Англию в полуфинал ЧМ в России. Трудовой договор тренера с командой рассчитан до декабря 2024 года.