Кака считает Джуда Беллингема претендентом на «Золотой мяч»

Легендарный бразильский футболист Кака поделился своими впечатлениями от игры хавбека сборной Англии Джуда Беллингема.

«Беллингем невероятен, он отличный игрок. Он очень молод, но на поле выглядит очень зрело. Он отлично читает игру. Кажется, у него нет тревоги, которую можно было бы ожидать от футболиста его возраста. Он далеко пойдет и наверняка будет бороться за звание игрока года и «Золотой мяч»", – высказал свое мнение Кака.

Летом 2023 года Джуд Беллингем, играющий на позиции атакующего полузащитника, надел футболку мадридского «Реала». Чемпионам Испании пришлось расстаться с 120 миллионами евро ради подписания англичанина. Джуду удалось сразу же стать ключевым игроком коллектива Карло Анчелотти.

В 42 поединках во всех соревнованиях Беллингем записал на свой счет 24 гола. Также футболисту удалось 13 раз ассистировать своим партнерам по команде.

Вчера Беллингем помог Англии переиграть Сербию (1:0) в первом туре группового раунда Евро-2024. Полузащитник откликнулся на пас Букайо Сака и головой переправил мяч в ворота сербов, забив единственный гол во встрече.