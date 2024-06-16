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    • Аршавин дал оценку игре Доннаруммы в матче с Албаний на фоне перехода Сафонова в «ПСЖ»

    Аршавин дал оценку игре Доннаруммы в матче с Албаний на фоне перехода Сафонова в «ПСЖ»

    Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу игры Джанлуиджи Доннаруммы в матче Евро-2024 против Албании (2:1).

    «Если мы берем «ПСЖ» без Сафонова, то у него работы не было. Гол который забили, там здорово попал Байрами. Мне кажется, что там Доннарумму винить трудно. В остальном работы было мало. Мяч, если и долетал, то это были простые удары. В концовке в сложном моменте мяч задел, но судья не назначил угловой. Если смотреть с позиции, что Сафонов перешел в «ПСЖ», то работы было мало, а когда нужно было – не спас. Действовал неуверенно и только оборона Италии позволила пропустить только один гол», – высказал мнение Аршавин.

    • Италия обыграла Албанию (2:1). Страж ворот Джанлуиджи Доннарумма пропустил гол от Албании уже на 1-й минуте, не сумев отбить удар в ближний угол от Недима Байрами.
    • Отметим, что всего в активе Джанлуиджи 62 встречи за итальянскую сборную. В 2021 году он сумел помочь своей команде выиграть чемпионат Европы.
    • Итальянец представляет цвета ПСЖ с лета 2021 года. В завершившемся сезоне голкипер пропустил 39 мячей в 42 поединках. Также в активе воспитанника Милана 16 «сухих» матчей. Теперь его конкурентом будет россиянин Матвей Сафонов, купленный парижанами у «Краснодара» за 20 миллионов евро. Ранее во французских СМИ появилась информация, что рулевой чемпионов Франции Луис Энрике сообщил, что в следующем сезоне в команде не будет «первого номера» и каждый вратарь получит шанс стать основным.

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    Источник: «Матч ТВ»

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