Аршавин дал оценку игре Доннаруммы в матче с Албаний на фоне перехода Сафонова в «ПСЖ»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу игры Джанлуиджи Доннаруммы в матче Евро-2024 против Албании (2:1).

«Если мы берем «ПСЖ» без Сафонова, то у него работы не было. Гол который забили, там здорово попал Байрами. Мне кажется, что там Доннарумму винить трудно. В остальном работы было мало. Мяч, если и долетал, то это были простые удары. В концовке в сложном моменте мяч задел, но судья не назначил угловой. Если смотреть с позиции, что Сафонов перешел в «ПСЖ», то работы было мало, а когда нужно было – не спас. Действовал неуверенно и только оборона Италии позволила пропустить только один гол», – высказал мнение Аршавин.