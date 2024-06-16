Кьеза: «Перед Евро люди, как правило, относились к Италии как к аутсайдерам»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза поделился мыслями по поводу победы команды над сборной Албании (2:1) в первом туре группового этапа Евро– 2024.
«Это действительно хорошее начало, поскольку люди, как правило, относились к нам как к аутсайдерам, но мы отлично выступили и теперь сыграем против такой замечательной команды, как Испания», – высказал мнение Кьеза.
- Сборная Италии Лучано Спаллетти сумела стартовать на Евро-2024 с победы, оказавшись сильнее Албании (2:1). Албанцы открыли счет уже на 1-й минуте. Гол на свой счет записал Недим Байрами. Полузащитнику удалось воспользоваться ошибками обороны действующих чемпионов. Но итальянцам удалось быстро перевернуть ход встречи. Уже к 16-й минуте счет был 2:1. Точными ударами отметились Алессандро Бастони и Николо Барелла. В оставшееся время итальянцы уверенно контролировали ход поедника и смогли довести дело до победы.
- Федерико Кьеза вышел в основном составе Италии и провел на поле 77 минут, не отметившись результативными действиями.