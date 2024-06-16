Кьеза: «Перед Евро люди, как правило, относились к Италии как к аутсайдерам»

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза поделился мыслями по поводу победы команды над сборной Албании (2:1) в первом туре группового этапа Евро– 2024.

«Это действительно хорошее начало, поскольку люди, как правило, относились к нам как к аутсайдерам, но мы отлично выступили и теперь сыграем против такой замечательной команды, как Испания», – высказал мнение Кьеза.