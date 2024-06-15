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    Тренер сборной Испании высказался о победе над Хорватией

    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после разгрома Хорватии (3:0) в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 призвал команду сохранять спокойствие.

    – Я очень доволен. Особенно доволен теми, кто так трудился: во-первых, игроками. Они трудились, очень хорошо работали. Лучшие в мире. Наша команда – большая семья. Очень рад за испанцев, которые гордятся нами сегодня.

    Но нужно не терять голову. Через пять дней очень важный матч. Нужно порадоваться, но сохранять спокойствие. Наша цель – пройти очень далеко. Но нельзя терять голову.

    – Будет ли играть Лапорт?

    – Посмотрим. Я очень спокоен, доволен тем, как справились все игроки. Очень высокий уровень на всех позициях. У нас по два, иногда по три игрока на позицию. Очень доволен всеми центральными защитниками, что у нас есть. Играть будут те, кто лучше. Нам очень повезло иметь такой набор игроков.

    – Вы, наверное, очень довольны таким началом. Но, как вы помните, Испания выиграла у Коста-Рики со счетом 7:0 на ЧМ-2022.

    – Это часть работы. Невозможно контролировать то, что происходит вокруг, но мы можем контролировать то, что происходит в команде. Только так и можно пройти далеко.

    Если уровень упадет, ничего не получится. Страна воодушевлена, мы понимаем, что сейчас начнется эйфория. Но мы должны сохранять спокойствие.

    – У Хорватии было два очень хороших момента и пенальти. Что думаете об этом?

    – Очень солидное выступление – во всех аспектах игры. В обороне мы были очень хороши, очень хорошо защищались против Хорватии, одной из лучших сборных мира. Мы контролировали игру, действовали так, как должны на этом уровне, ведь у нас очень молодая команда – многие играют на Евро впервые. Мы были сфокусированы.

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    Источник: Sports

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    15.06.2024 23:04
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