Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Италии и Албании. Игра состоится 15 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Калафиори, Бастони, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Кьеза, Барелла, Скамака.
Главный тренер: Лучано Спаллетти
Албания: Стракоша, Митай, Хюсай, Айети, Джимсити, Байрами, Рамадани, Асллани, Асани, Броя, Сулейманов.
Главный тренер: Силвиньо