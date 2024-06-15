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    • Стали известны стартовые составы на матч Италия – Албания: 15 июня

    Стали известны стартовые составы на матч Италия – Албания: 15 июня

    Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Италии и Албании. Игра состоится 15 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Калафиори, Бастони, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Кьеза, Барелла, Скамака.

    Главный тренер: Лучано Спаллетти

    Албания: Стракоша, Митай, Хюсай, Айети, Джимсити, Байрами, Рамадани, Асллани, Асани, Броя, Сулейманов.

    Главный тренер: Силвиньо

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    Источник: «Бомбардир»

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