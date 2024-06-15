Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Италии и Албании. Игра состоится 15 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Калафиори, Бастони, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Кьеза, Барелла, Скамака.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Албания: Стракоша, Митай, Хюсай, Айети, Джимсити, Байрами, Рамадани, Асллани, Асани, Броя, Сулейманов.

Главный тренер: Силвиньо